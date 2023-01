Vídeo: Poste é furtado e imagens viralizam

As imagens de um homem carregando um poste, usando um carrinho de supermercado, viralizaram na internet nos últimos dias. O crime teria acontecido no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (11).

O vídeo, flagrado por motoristas, mostram um homem transportando o objeto, usando o carrinho, sem ser incomodado ou questionado. O poste teria sido furtado da Rua Santos Lima, onde estava caído. O fato chamou atenção de populares que passavam pelo local.

A Polícia Militar não teria sido acionada para atender à ocorrência. Informações sobre o caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia, por meio do telefone (21) 2253-1177.

Imagens: Reprodução/Internet