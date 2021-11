Vídeo: Ponte fecha e causa colapso no trânsito de Niterói

A Ponte Rio-Niterói precisou ficar interditada por 44 minutos, no começo da tarde desta terça-feira (16). O fechamento da via causou colapso no trânsito da cidade. Vias importantes como as avenidas Marquês do Paraná e Jansen de Melo, no Centro, e Alameda São Boaventura, no Fonseca, registraram engarrafamentos nas pistas que dão acesso ao Centro da cidade e á própria Ponte.

O fechamento, nos dois sentidos, aconteceu devido a uma ocorrência policial. Uma pessoa, portando uma arma de fogo, estava trafegando a pé pela via. O tempo de travessia chegou a superar 1h30min. De acordo com a concessionária Ecoponte o fechamento aconteceu às 12h15min e a liberação às 12h59min.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados ao local e, segundo informações preliminares, conseguiram conter o homem. e o socorreram a uma unidade de saúde De acordo com a concessionária Ecoponte, por volta de 13h, pistas nos dois sentidos foram liberadas, mas o trânsito ainda é intenso.







Às 13h02min, dois minutos após a liberação da via para o tráfego, a travessia no sentido Niterói estava sendo feita em 96 minutos, com lentidão da Reta do Cais até a subida do Vão Central. Já no sentido Rio, a travessia estava sendo feita em 50 minutos. As informações também são da concessionária Ecoponte. Já no Rio de Janeiro, vias como a Avenida Brasil também registraram congestionamento.