Vídeo: policial do Choque é baleado durante operação no Salgueiro

Durante operação que está sendo realizada na manhã desta quinta-feira (28) no complexo do Salgueiro, São Gonçalo, um policial do Batalhão de Choque acabou sendo baleado durante confronto com traficantes da região. De acordo com informações da PM, o policial ferido foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar. Segundo relatos, o policial foi ferido sem gravidade e passa bem.

A Polícia Militar esclarece que a operação está sendo coordenada pelo Comando de Operações Especiais (COE). A ação tem por objetivo encontrar e prender líderes do comando do tráfico da região, especialmente da área conhecida como Itaoca. Ainda segundo informações da PM, o principal alvo da operação é o traficante Antônio Ilário Ferreira, o ‘Rabicó’. Além dele, os policiais também tentam localizar o traficante Ricardo Severo, o ‘Faustão’, que, segundo a PM, comanda as ações do tráfico, em Itaoca.

Nas redes sociais, moradores relatam que o tiroteio é intenso na área desde as primeiras horas do dia, principalmente na região de Itaoca, local usado como rota de fuga pelos traficantes. Até o momento não há informações sobre prisões ou apreensão de armas durante a operação.