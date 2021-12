Vídeo: Polícia Rodoviária recupera carga roubada em São Gonçalo

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperaram uma carga de carne roubada na manhã de hoje (14) na RJ-106, na altura do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. A carga continha 26 toneladas de carne, no valor de R$ 308 mil.

A equipe realizada patrulhamento de rotina com o objetivo de prevenir e reprimir a ocorrência de roubos na região, quando foi informada sobre um roubo de carga de carnes em andamento, na altura do Km 8. Segundo informações, o motorista foi rendido pelo criminoso que estava em uma motocicleta, e em segundo criminoso, que estava em um veículo, entrou na cabine da carreta e obrigou o motorista a seguir para a comunidade da Linha.

Ao receber a informação, os agentes montaram um cerco policial no entorno da comunidade. Os criminosos, assim que souberam da Operação Policial, abandonaram a carreta, que já estava bloqueada.

Uma equipe do 7° BPM auxiliou na saída da carreta do interior da comunidade, juntamente com o motorista.

O crime foi registrado na 75° Delegacia de Polícia Civil.