VÍDEO: Polícia investiga assaltos a lojas na Região Oceânica

A Polícia Civil investiga uma série de roubos a comércios, na região de Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. Segundo relatos de moradores da região, ao longo do mês de abril o mesmo criminoso já fez diversas vítimas. Câmeras de segurança flagraram algumas das ações.

Imagens mostram momento em que suspeito deixa loja – Vídeo: Enviado pelo leitor A Tribuna

Entre os estabelecimentos roubados estariam um ferro velho e duas lojas de itens variados. Nas imagens, o assaltante aparece trajando bermuda jeans, uma camiseta, máscara e boné. O criminoso aparece com uma arma em suas mãos, que ainda não se sabe se é verdadeira ou simulacro.

Em imagens, assaltante aparece armado – Foto: Enviada pelo leitor A Tribuna

De acordo com o delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), responsável por investigar casos na região do Engenho do Mato, as ocorrências já foram registradas pelas vítimas. A distrital trabalha para identificar o criminoso e, assim que possível, prendê-lo.

“Teve registro sim. Estamos trabalhando para levantar [a identificação e localização]”, afirmou Barucke. Quem tiver quaisquer informações sobre a identidade ou a localização do assaltante, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, por meio do telefone (21) 2253-1177.