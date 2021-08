Vídeo: Policia Civil e PRF realizaram operação conjunta em São Gonçalo

Uma operação conjunta em comunidades de São Gonçalo foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil depois de uma informação de possível “sequestro relâmpago”. As equipes do COE-RJ, GRR e da delegacia de Niterói da PRF, juntamente aos agentes da 74ª delegacia da Polícia Civil, deslocaram-se para o bairro Eliane, em São Gonçalo, a fim de achar a suposta vítima do sequestro e resguardar a integridade física dela.

No local, os policiais não encontraram nenhuma vítima, porém localizaram diversas carcaças de veículos e partes de motores, numa região que já é conhecida pelo histórico de desmanches de automóveis e motocicletas. Ao fazerem buscas por criminosos, os agentes prenderam dois homens e apreenderam um menor que estavam escondidos no matagal. Com eles havia uma grande quantidade de drogas, já embaladas para a venda, além de uma maleta com ferramentas.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a polícia judiciária de Alcântara para os devidos registros de ocorrências.