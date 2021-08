VÍDEO: Polícia captura um dos maiores ladrões de carga em São Gonçalo

Apontado como um dos principais ladrões de carga da região de São Gonçalo, um homem foi preso, nessa quarta-feira (11), em ação conjunta entre diversas equipes da Polícia Civil. Segundo as investigações, o acusado seria responsável por dois roubos a caminhões dos Correios, no mesmo dia. Durante a ação, houve apreensão de carga rouba, além de drogas.

A ação foi coordenada por agentes da 76ª DP (Niterói), em cooperação com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme). Segundo os agentes, que compõem a força-tarefa de repressão ao roubo de cargas, o suspeito foi encontrado em casa, no bairro do Jardim Miriambi, e não resistiu à prisão.

A investigação apurou que o criminoso faz parte de uma das maiores quadrilhas especializadas em crimes do tipo na cidade. De acordo com a força-tarefa, após a abordagem o homem confessou ter feito dois roubos de carga dos Correios, que eram transportados em pequenos caminhões, enquanto passavam pela localidade conhecida como Laranjal.

Os agentes chegaram à casa do acusado após apurar a localização do esconderijo. No local, os policiais afirmam terem encontrado mercadorias de origem ilícita, além de sacolas contendo drogas a serem contabilizadas. Ainda de acordo com os policiais, o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho (CV) e teria sido contratado por traficantes da região para roubar e revender mercadorias.

Itens roubados foram encontrados na casa do preso – Foto: Divulgação

Ainda de acordo com a polícia, as investigações continuam para apurar os demais envolvidos no desvio e na cadeia de receptação dos produtos. Denúncias podem ser enviadas diretamente à DRFC, que disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (21) 2202-0510, lembrando que todas as informações são sigilosas. O preso foi encaminhado à carceragem da especializada e, em seguida, levado ao sistema prisional.