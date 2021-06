Vídeo: Polícia acaba com festa clandestina na Ponta d’Areia

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública acabaram com uma festa clandestina na noite de ontem (2) no bairro Ponta d’Areia, em Niterói. Um morador que não quis se identificar, mandou com exclusividade para A TRIBUNA o vídeo da ação. Foram nove viaturas para conter cerca de 60 pessoas aglomeradas em uma festa que acontecia na Rua São Diogo, esquina com a Praça Doutor Vitorino.

“Eram dois carros de som muito alto. Todo mundo sem máscara. Ainda tinham dois bares próximos fornecendo bebidas para eles. As viaturas chegaram por volta de meia noite”.

Segundo testemunhas, os dois bares da rua que forneciam bebidas alcóolicas para os frequentadores da festa, foram multados e fechados. Mas a Secretaria de Ordem Pública ainda não retornou nosso contato confirmando.