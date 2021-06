VÍDEO: PM remove barricadas no Complexo do Salgueiro

A manhã de ontem (29) teve tiroteios e suspeitos de crimes baleados, durante operação para remoção de barricadas na região de Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Militares de Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo) atuam na região. Há relatos de suspeitos de tráfico baleados, além de armamento de guerra apreendido com os acusados.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Gilmar Tramontini, as equipes atuaram concentradas na região de Itaúna. Durante tiroteio com os agentes, três homens, apontados pela PM como integrante do tráfico de drogas, foram baleados. Eles ainda não foram identificados e foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Um deles não resistiu, e acabou morrendo.

“Operação em caráter excepcional no Bairro de Itaúna, devido à grande reclamação de moradores do local estarem sem condições de circular pelas vias na região, pois vem ocorrendo a instalação de grandes barricadas na localidade. Além disso, serviços básicos e essenciais também não conseguem acesso a localidade”, explicou Tramontini

Ainda segundo informações confirmadas pelo comandante do batalhão, foram apreendidos, até o fechamento desta reportagem, um fuzil e duas pistolas, que teriam sido usadas pelo trio no confronto, além de dois veículos roubados. As ocorrências foram registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Os baleados, que ainda recebem atendimento, estão presos, sob custódia no hospital.

Durante a ação, armamento de guerra foi apreendido – Foto: Divulgação

Pela internet, moradores da região relataram que os confrontos estavam concentrados em uma localidade conhecida como “Barricada do Bitinho”, que ficaria próxima à Estrada de Itaúna. O clima, na região, foi de tensão ao longo de toda a manhã.

“Na hora que ia trabalhar nem podemos sair de casa”, relatou uma moradora, por meio das redes sociais. “Barricada do Bitinho fechada passei por lá. Estão em Itaúna, cuidado ao sair”, relatou, assustada, outra moradora. Não foi divulgada a quantidade de policiais que participam da ação, que conta com apoio de veículos blindados e uma retroescavadeira, cedida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).