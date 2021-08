Vídeo: PM finaliza operação com prisão do chefe do tráfico no Morro do Estado

De acordo com a PM, um dos presos é o chefe do tráfico no Morro do Estado

Após a PM conseguir prender um traficante durante operação no Morro do Estado, ocorrida na tarde deste sábado (14), policiais, ao darem continuidade às buscas na comunidade, foram informados por moradores sobre a localização dos outros dois traficantes que também participaram do tiroteio que resultou na moradora baleada, enquanto retornava do trabalho.

Leandro de Souza Costa, vulgo “Bebel”, apontado pela polícia como o chefe do tráfico no Morro do Estado, e Josué Santos de Oliveira, vulgo “BH”, tentaram se esconder no interior de uma casa da comunidade, mas foram presos pelos policiais do 12º BPM (Niterói).

Foram encontrados com os bandidos, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 3 granadas, 10 munições calibre 9 mm, 684 pinos de cocaína, 88 trouxinhas de maconha, 8 “tablets” de maconha (com 1 kg cada) e 1 rádio transmissor.

A vítima baleada durante o confronto, Silvia Letícia da Silva, de 46 anos, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela foi atingida por um tiro de raspão na altura da barriga. Seu estado de saúde é estável e ela já teve alta do hospital.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.