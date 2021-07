VÍDEO: PM fecha cerco contra o tráfico no Santo Cristo

A polícia continua fechando o cerco ao Comando Vermelho (CV), em comunidades do Complexo do Santo Cristo, no Fonseca, Região Norte de Niterói. Nos últimos meses, o 12º BPM (Niterói) ocupa a região, a fim de coibir a ação do grupo criminoso e reprimir confrontos com o Terceiro Comando Puro (TCP), organização criminosa rival. As duas gangues disputam o domínio do comércio ilegal de drogas na localidade.

Na tarde desta quinta-feira (15), troca de tiros entre militares e criminosos da região terminou com cinco suspeitos, apontados como integrantes do CV, baleados. Segundo informações da corporação, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento pelo local, quando cerca de oito bandidos, fortemente armados, atiraram contra os policiais militares.

Ainda segundo o batalhão, os agentes revidaram, dando início ao confronto. Os criminosos tentaram fugir e seguiram disparando contra os agentes. Durante o confronto, o GAT montou um cerco tático e conseguiu deter cinco criminosos. Até o fechamento desta reportagem, a identificação dos acusados não havia sido divulgada.

Os policiais afirmam que um dos detidos foi baleado no confronto. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também no Fonseca, e não teve estado de saúde divulgado. Os demais foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, onde ficaram presos. Os acusados foram encaminhados à carceragem da distrital.

De acordo com informações, durante a fuga os bandidos chegaram a invadir um prédio, localizado na Rua Prof. Lilian Lemos Mercadete. Com a quadrilha, foram apreendidas quatro pistolas, três granadas e grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas. Todo o material também foi levado á 76ª DP.