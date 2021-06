VÍDEO: PM estoura apartamento do tráfico em Niterói

Policiais militares estouraram um esconderijo de traficantes na comunidade dos Predinhos do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. Segundo a PM, os criminosos se escondiam em um dos apartamentos de um conjunto residencial. A ação terminou com três suspeitos presos, sendo um deles apontados como líder da organização criminosa na região, e um fuzil apreendido, nessa segunda-feira (7).

Segundo informações divulgadas pelo 12º BPM (Niterói), policiais que estavam no DPO do Mundo Novo, que fica na região, foram atacados a tiros. O comando da unidade afirma que ataques do tipo são comuns, demonstrando a ousadia dos traficantes da localidade. Os agentes revidaram os tiros, iniciando um confronto. Após os tiros diminuírem, foram iniciadas buscas pelos autores do ataque.

Drogas e armamento de guerra foram encontrados no esconderijo – Foto: Divulgação/PMERJ

Ainda de acordo com o batalhão, os policiais receberam informações via denúncia anônima de que os autores dos tiros estariam escondidos em um dos apartamentos do conjunto habitacional conhecido como “Predinhos do Caramujo”. Após buscas, os militares conseguiram flagrar três suspeitos em um apartamento localizado no 3º andar do Bloco 9.

Dentro do prédio, aconteceu novo tiroteio, e, durante o confronto, um dos acusados, identificado como “Caquinho” e apontado como líder do tráfico de drogas na região e ligado à facção Comando Vermelho (CV) acabou baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, onde recebeu atendimento e está sob custódia.

Na sequência da ação, os outros dois envolvidos foram presos em flagrante pela equipe da PM. Eles são conhecidos como “Xuxa”, de 27 anos, apontado como “gerente do pó”; e “J”, que seria, segundo a PM, o “gerente da maconha”, de 23 anos. De acordo com a polícia, eles também seriam ligados ao Comando Vermelho.

Com o trio, foram apreendidas drogas além de um fuzil, calibre 5.56, considerado armamento de guerra. Segundo contabilidade feita pelo batalhão, foram apreendidos 309 pinos de cocaína, totalizando 195 gramas. e 105 tabletes de maconha, contendo aproximadamente 515 gramas. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.