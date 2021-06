VÍDEO: PM deixa tráfico no prejuízo na Zona Norte de Niterói

Ação policial realizada nessa quinta-feira (3), causou prejuízo ao tráfico de drogas na comunidade do Holofote, no bairro Santana, Zona Norte de Niterói. Houve apreensão de entorpecentes e uma arma, além da prisão de um suspeito de integrar o Comando Vermelho (CV).

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava ação de patrulhamento na localidade, quando passou a monitorar um homem, que estava em atitude suspeita. Após o rapaz demonstrar nervosismo com a presença da viatura, os militares decidiram fazer a abordagem.

Ação foi coordenada por militares do GAT do 12º BPM – Vídeo: Divulgação/PM

Os policiais revistaram o suspeito e, com ele, foram encontradas drogas, um rádio transmissor e uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada. Segundo contabilidade feita pelos militares do GAT, havia 230 pinos de cocaína, pesando cerca de 160 gramas, e 180 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 270 gramas.

Além disso, os policiais levantaram os antecedentes do suspeito, que foi identificado e tem 24 anos de idade. Os agentes suspeitam que ele tenha ligações com o CV, além disso o homem tem uma anotação criminal pelo crime de tráfico de drogas. Ele acabou preso em flagrante, novamente por tráfico, e levado à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.