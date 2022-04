Vídeo: Pink Floyd acaba de lançar primeira música inédita em 28 anos dedicada à Ucrânia

Após quase 28 anos, o Pink Floyd lançou uma música inédita. De acordo com o jornal Mirror, a banda formada por David Gilmour, 76 anos, Nick Mason, 78, Guy Pratt, 60, e Nitin Sawhney lançaram “Hey Hey Rise Up”, uma homenagem à Ucrânia, nesta sexta-feira (8).Todos os lucros obtidos com a canção serão destinados para a população ucraniana, que sofre com as consequências da guerra entre o país natal e a Rússia.

“Hey Hey Rise Up” conta com a participação do artista ucraniano Andriy Khlyvnyuk, da banda Boombox, que abdicou de uma turnê dos Estados Unidos para lutar pelo seu país na guerra. Ele entrou em contato com Gilmour por telefone. “Toquei um pouco da música na ligação e ele aprovou. Esperamos fazer algo juntos pessoalmente no futuro”, contou o líder do Punk Floyd.

Confira o vídeo abaixo:

A banda foi fundada em 1965 pelo baixista, cantor e compositor Roger Waters e pelo guitarrista Syd Barrett (1946-2006). Na Justiça, o guitarrista David Gilmour, o tecladista Richard Wright (1943-2008) e o baterista Nick Mason ganharam o direito de uso do nome Pink Floyd.

Fora da banda desde 1985, Roger Waters não participou do projeto. O último disco de inéditas do Pink Floyd foi “The Division Bell”, lançado em 1994. Vinte anos depois, a banda lançou “The Endless River”, álbum feito com restos de gravação do “Division Bell”.

Outra baixa da banda é Richard Wright, tecladista e compositor morto em 2008 de câncer. David GIlmour, que tem uma nora e netos ucranianos, falou sobre o lançamento.