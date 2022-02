Vídeo: Petrópolis atualiza número de mortos

A Prefeitura de Petrópolis confirma que, até o momento, já são 105 mortos pela tempestade que assolou a cidade no último dia 15. Equipes da Defesa Civil trabalharam desde a madrugada com foco no Caxambu, na Rua Pedro Ivo, na Washington Luiz e Rua Teresa, onde têm suspeita de vítimas soterradas.

Até o momento, a Defesa Civil registrou 399 ocorrências, das quais 323 por deslizamentos. As equipes também atenderam situações de avaliação de risco estrutural e geológico em vias e imóveis, além de vistorias preventivas e rondas pela cidade. Além disso 705 pessoas precisaram ser encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados em escolas da rede pública. As aulas estão suspensas para que o atendimento às famílias seja realizado por profissionais da Assistência Social, Saúde, Educação e Agentes Comunitários.

“Estamos com equipes de diferentes órgãos empenhadas no apoio às ocorrências e no trabalho de recuperação da cidade. Esse suporte tem sido de grande importância e tem possibilitado mais agilidade atendimentos”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

Foto e vídeo: Prefeitura de Petrópolis