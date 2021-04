Vídeo: Peruano é detido por vender celulares roubados em Niterói

Câmeras flagraram atuação do imigrante – Imagens: CISP

Um imigrante peruano foi detido, neste domingo (4), suspeito de vender celulares roubados, no Centro de Niterói. Ele foi abordado por policiais da operação Niterói Presente, com auxílio de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

De acordo com a Prefeitura de Niterói, uma equipe de motopatrulha do Niterói Presente foi acionada, via rádio, para averiguar o fato, após o Cisp flagrar dois homens negociando aparelhos de telefone celular na calçada em frente à Estação das Barcas, na Avenida Visconde do Rio Branco.

No local foram localizado dois homens, sendo um deles o “vendedor” dos aparelhos telefônicos, de nacionalidade peruana, que estava de posse de seis aparelhos, sendo que dois eram produto de roubo ou furto; e outro rapaz, que seria o suposto comprador, que ainda não havia fechado negócio.

Os seis aparelhos celulares e o peruano, que vendia os telefones, foram conduzidos para a 76ª DP (Niterói) para apreciação da autoridade policial. A distrital irá fazer o registro da ocorrência.