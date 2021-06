VÍDEO: Peixes apreendidos após pesca irregular são distribuídos a famílias carentes em Arraial

Cerca de 600 quilos de peixes pescados de forma irregular, na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foram apreendidos nessa sexta-feira (4). A ação foi coordenada pela Guarda Ambiental Marítima dos Distritos e pela equipe de fiscalização ambiental da cidade.

De acordo com os agentes, a apreensão foi devido ao não cumprimento das regras de pesca no ecossistema, ou seja, fora do horário permitido e com uso de métodos e redes não autorizadas. Para que não fossem perdidos, os peixes foram distribuídos a cerca de 150 famílias que habitam o Morro da Cabocla, também em Arraial.