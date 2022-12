VÍDEO: Pastor bolsonarista é preso pela PF em São Gonçalo

A Polícia Federal cumpriu, desde a tarde da última quarta-feira (28), mandados de prisão da Operação Nero, para identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao Edifício-Sede da PF no dia 12 de dezembro e de praticarem outros atos criminosos na mesma data pela capital federal, como a depredação à 5ª Delegacia de Polícia, além de incêndios criminosos contra veículos e ônibus.

Um dos alvos de mandados de prisão, detido na quarta-feira, é o pastor e militante bolsonarista Átila de Mello, que foi preso na cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Imagens da prisão, que teriam sido gravadas pela filha do suspeito, circulam pelas redes sociais. No vídeo, a mulher afirma que o pai seria “mais um preso político”.

“A Polícia Federal está aqui, pegando meu pai e levando ele, injustamente. Pegaram meu pai e levaram. Mais um preso político injustamente. Estão levando meu pai para a delegacia, mandando caçar todos os bolsonaristas que estavam em Brasília. Acabando com o fim de ano de uma família. Levando ele injustamente. Mais um, em São Gonçalo”, disse a mulher.

Ao todo, policiais federais e civis do Distrito Federal cumpriram 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

As investigações tiveram início na Polícia Federal, para identificar os envolvidos no ataque ao Edifício-Sede da instituição, e na Polícia Civil do Distrito Federal, a qual apurou os atos de vandalismo cometidos em Brasília.

Os suspeitos teriam tentado invadir a sede da PF com o objetivo de resgatar um homem preso pela instituição no dia 12. Após serem frustrados, teriam dado início a uma série de atos de vandalismo pela cidade. As duas investigações foram encaminhadas, em razão de declínio de competência, ao Supremo Tribunal Federal.

Policiais federais cumpriram mandados – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

O conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo.

Os crimes objetos da apuração são de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas atingem 34 anos de prisão.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Átila. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.