Vídeo: Paes caça delinquente que tenta depredar BRT

Indignado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, postou em uma rede social na manhã desta sexta-feira (20) a imagem de um passageiro do BRT chutando a porta do ônibus.

Assista:

Junto com o vídeo e foto, o prefeito escreveu “BRT NOVINHO! Vamos deixar esse delinquente famoso! Quem conhece pode mandar pelo privado! Cana nele! Isso foi ontem, linha 51, Recreio x Vila Militar. Vejam a imagem da cara do sujeito!”

Cada ônibus custou aos cofres públicos R$ 2,4 milhões.