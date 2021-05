Vídeo: Ônibus sofre grave acidente em Itaipu e fica destruído após pegar fogo

Um acidente de trânsito em Itaipu, na Região Oceânica, acabou com um ônibus pegando fogo e quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do coletivo teria perdido o controle da direção, batido em um poste e poucos minutos depois o ônibus pegou fogo.

O acidente aconteceu na Avenida Francisco da Cruz Nunes, na altura do bairro Santo Antônio, às 1h49min da madrugada desse domingo (16), em frente ao número 7446, um prédio residencial.

O motorista, identificado como Amarildo Alves Júnior de 26 anos, inalou fumaça e precisou de atendimento dos militares no local. Três pessoas que moram no prédio em questão também foram atendidas pelo mesmo motivo e liberadas no local. Foram elas Cláudio N.Marques de 48 anos, Lídia N. Marques de 75 anos e uma criança de 12 anos.

Alguns vídeos foram postados nas redes sociais e mostram o início do incêndio. Os fios do poste foram arrebentados com o impacto da batida, na pista sentido Região Oceânica, na altura do Shopping Piazza.

O 4º Quarto Grupamento Marítimo de Itaipu foi acionado para conter as chamas e o coletivo ficou completamente destruído.