VÍDEO: Ônibus da 1001 com destino a Niterói colide próximo à rodoviária

Um ônibus da Auto Viação 1001, de serviço especial (2 andares), com destino a Niterói, colidiu na Rua José Figueiredo, ao tentar manobrar para entrar na Rua Marquês de Caxias. Via de regra, os ônibus com destino à Rodoviária Roberto Silveira, percorrem a rua Heitor Carrilho, manobrando na Rua Fróes da Cruz até sua parada final.

Porém, uma equipe da concessionária Enel interditou a Rua Heitor Carrilho, para reparos, após outra colisão, esta de um caminhão com árvores que, por sua vez, atingiu a rede elétrica, indicando a estreita Rua José Figueiredo como opção para os veículos.

Os passageiros foram desembarcados do ônibus, que teve parte de suas janelas do lado direito da parte superior quebradas.

