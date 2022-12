VÍDEO: Nova praça em Icaraí: fase de demolição é concluída

Como prometido pela Prefeitura de Niterói, a fase de demolição do antigo bar Cobreloa, que ficava na esquina entre as ruas Mem de Sá e Miguel de Frias, foi concluída hoje (14), na obra de construção da nova Praça da Rua Castilho França.

Finalizada a etapa de demolição, os operários começarão a construir calçadas na Miguel de Frias. Em reportagem desta TRIBUNA, a administração destacou que essa primeira fase (demolição e calçamento) deverá ser concluída até amanhã (15).

Fotos: Saulo Andrade

Após a fase de demolições, a previsão é de que mais dois meses sejam necessários para a construção da praça, ajustes viários e a total liberação ao tráfego que, por enquanto, afeta o cotidiano de alguns pedestres que, entre sensíveis telas de plástico, perfuradas, passam próximos aos carros.

A intervenção viária vai custar R$ 5,5 milhões aos cofres do Município de Niterói. A informação é do extrato de instrumento contratual, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 3 de setembro. A empresa responsável pela intervenção é a Moreno Perlingeiro Engenharia Ltda.

Imagens: Saulo Andrade

O governo municipal disse, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que as desapropriações já foram concluídas e pagas pela Procuradoria Geral do Município e as demolições estão incluídas na contratação da obra.

A intervenção prevê a construção de um largo, em formato de rotatória, na Rua Mem de Sá. Uma pequena via de acesso será construída para motoristas que estiverem na Rua Castilho França e quiserem seguir para a própria Miguel de Frias.

Fotos: Saulo Andrade

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade informou que a intervenção permitirá que moradores de Santa Rosa e do Jardim Icaraí acessem a Praia de Icaraí e a Fagundes Varela com mais facilidade.

Em 6 de março de 2020, Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) publicou a ordem de início para execução das obras de elaboração do projeto básico e executivo para intervenção viária nas esquinas das ruas Castilho França e Mem de Sá.