Vídeo mostra desespero para salvar pessoas após ônibus pegar fogo

O acidente de trânsito que terminou com um coletivo incendiado nesse domingo (16), na madrugada, foi parcialmente filmado e as imagens mostram o desespero de quem viveu momentos de pânico e de quem presenciou a cena.

No vídeo o ex-vereador e ex-secretário do Idoso de Niterói ,Beto Saad, mostrou o desespero para que as pessoas fossem retiradas do imóvel. “O imóvel e o ônibus. Precisa do bombeiro urgente. O bombeiro precisa de uma escada ali. Os caras estão presos dentro da casa. Meu Deus! O bombeiro pega a escada aí! Tem duas pessoas presas!”, gritou.

O ônibus fazia a linha 38 (Itaipu x Centro) e Saad disse que o coletivo estavam com alguns passageiros e que seria a última viagem da madrugada.

“Tinham passageiros no ônibus que conseguiram sair antes do fogo começar, mas os moradores do apartamento em cima da loja, não tinham condições de saírem, pois o ônibus travou a porta e era onde iniciou o fogo.

Quando os bombeiros chegaram orientamos colocar a escada embaixo da janela”, lembrou.

Os moradores foram atendidos, por terem inalado fumaça, e liberados pelos militares no local.