Vídeo: Moradores protestam após homem ser morto no Palácio

Um operação policial deixou um homem baleado e um bandido preso no Morro do Palácios, no Ingá, na Zona Sul de Niterói. De acordo com os moradores que realizaram um protesto na Avenida Presidente Pedreira, Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, trabalhava como entregador de aplicativo. Ele foi atingido no tórax e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo testemunhas, Elias estava próximo à boca de fumo quando os agentes fizeram a abordagem que acabou com a prisão do traficante identificado como Naô.

Amigos e parentes de Elias fizeram um protesto espalhando caixotes, frutas e sacos de lixo na principal via de acesso ao Morro do Palácio, a Avenida Presidente Pedreira, alegando que a abordagem policial foi violenta e que Elias não tem relação com o tráfico de drogas.

“Ele era trabalhador, a polícia tem que parar com isso de entrar atirando em qualquer um. Só porque é morador de favela não quer dizer que é bandido. Tem gente honesta aqui”, disse uma morada que não quis se identificar, mas disse ser amiga do Elias.

A Polícia Militar não deu detalhes da operação, mas disse que o homem preso, identificado como Naô, era o gerente do tráfico de drogas na comunidade. Ele foi levado para a Central de Flagrantes da Delegacia do Centro (76ª DP).

O corpo de Elias será encaminhado para o Posto Regional de Polícia Técnico-Cientifica do Barreto, em Niterói.