VÍDEO: Moradores denunciam cachorro acorrentado em casa no centro de Niterói

Um cachorro estaria acorrentado há três dias em um casa em São Lourenço, na área central de Niterói. De acordo com uma publicação em um grupo no Facebook, o animal se encontra sem comida e sem água, latindo desde 24 de junho. Ainda de acordo com a publicação, a residência está trancada e desde a data ninguém aparece em casa. Ao lado dele, há um outro cachorro, mas que se encontra solto. O local fica na Rua Indígena, próximo ao Supermercado Guanabara.

“Esse cachorro (caramelo) está amarrado, abandonado e sem comida nesse quintal desde quinta-feira, dia 24/06/2021. Ele late dia e noite desesperado. Tem outro cachorro com ele que esta solto (preto). A casa está trancada, o portão de fora também. Ninguém aparece nessa casa desde o dia informado”, informou o autor da postagem.

Confira um vídeo abaixo onde o cachorro aparece acorrentado e latindo.

Segundo comentários no grupo “Niterói Alerta”, houve a tentativa de fazer uma denúncia à polícia, mas foi informado que a responsabilidade da ocorrência seria da Guarda Municipal. Outra pessoa informou que tentou contato com a guarda, que informou que só poderia fazer algo com o registro da ocorrência.

Comovidos com a situação, vizinhos resolveram agir. Uma pessoa chegou a pular o muro e tirar a corrente do cachorro. Ao mesmo tempo, colocou água e comida. Segundo o relato dessa pessoa, que preferiu não revelar o nome, o animal estava muito magro.

“Infelizmente ele estava muito magro, desnutrido e só com um pouco de água. Apesar disso, não estava machucado. Depois que viemos os vizinhos de frente vieram ajudar a deixar água e um falou que deixaria comida durante a semana”, contou a pessoa com exclusividade para A Tribuna.

Em contato feito pela reportagem, o 12º BPM informou não ter recebido nenhuma ocorrência a respeito.