VÍDEO: Ministério Público denuncia torcedor do Flamengo que beijou repórter

O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça, por ato libidinoso, o torcedor flamenguista que beijou uma repórter no rosto nos arredores do Maracanã.

Veja:

O documento destaca que Marcelo Benevides Silva tinha o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual. Ele beijou a repórter no rosto, sem autorização e chegou a ser preso, mas foi solto pouco mais de 24 horas depois.

A Justiça do Rio determinou apenas medidas cautelares contra Marcelo. Ele responde em liberdade.