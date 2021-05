VÍDEO: menor diz porque fugiu de casa e relata maus tratos e violência. Mãe nega

Conforme informado em A TRIBUNA, a jovem Martha da Silva Pereira, de 15 anos, que teve registro de desaparecimento feito pela mãe, na Polícia Civil, deu notícias atrasvés de uma rede social, onde publicou dois longos vídeos, sem dar detalhes de seu paradeiro. Ela confirma a versão das irmãs, Gariela e Taciana, de mau relacionamento com a mãe, Adriana Maria da Silva e diz que prefere viver em um abrigo do que voltar para casa.

Jovem iniciou vídeo dizendo que não voltará para casa.

A jovem também relata que procurava ocupar o seu tempo com atividades extraescolares, evitando estar em casa, por conta do relacionamento difícil com a mãe. No relato da jovem, há episódios de agressões e maus tratos.

Em contato com a nossa reportagem, Adriana, a mãe de Martha, disse que eu sua defesa fez um vídeo, mas que estaria com dificuldades de divulgar nas redes sociais por não saber ler nem escrever. Eu não sou nada disso que ela falou. Quem me conhece, sabe”