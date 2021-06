VÍDEO: Menina esfaqueada pelo padrasto em São Gonçalo recebe alta

Recebeu alta, na manhã desta quinta-feira (16), Emylli Vitória Pereira Felício de Souza, de 5 anos, que foi esfaqueada nove vezes, junto com a família, no último dia 8 de junho, durante ataque no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo. Na ação, a mãe da criança, Ana Caroline Lopes Felício, de 29 anos, acabou morrendo. O ex-companheiro dela, apontado como autor, está preso.

Após “nascer de novo”, a pequena, em palavras breves, mas emocionantes, ditas no auge de sua inocência, faz um agradecimento à equipe médica que a salvou, antes de ser liberada para o recomeço que, devido à covardia do assassino, terá que ser sem o acompanhamento de sua mãe.

Acompanhada do pai, Diego Souza dos Santos, e da boneca que ganhou na unidade, Emylli deixou o hospital sobre aplausos dos médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e dos parentes de pacientes internados no CTI, que acompanharam toda a dinâmica médica para manter a menina viva nos últimos nove dias.

“Como o próprio nome dela diz, Emylli é uma vitória. Foi uma guerreira nestes últimos dias. Foi entubada, entrou em ventilação mecânica e recebeu doses fortes de medicação, além de transfusões sanguíneas. Mas, com a ajuda de Deus, conseguimos reverter o quadro e hoje ela está indo para casa”, disse feliz a coordenadora médica do CTI pediátrico, Leila Alves.

A menor, que é enteada do acusado, estava internada, desde o dia do crime, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, na mesma cidade. Ela foi socorrida à unidade de saúde em estado grave e assim permaneceu nos primeiros dias de tratamento. No entanto, sua condição física progrediu, ao longo dos dias, até que fosse liberada.

A avó da criança, Leda Pereira Lopes Felício, de 63 anos, que tem dificuldade de locomoção e também foi atacada, recebeu alta da unidade de saúde no dia seguinte ao crime. O avô da menina, José Ricardo Felício, de 65, também ferido, voltou à unidade nessa quarta-feira (16) para fazer um novo procedimento cirúrgico agendado pela equipe médica que o atendeu no Centro de Trauma.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime é Marcos Vinicius Lemos Baptista, de 42 anos, ex-companheiro de Ana Caroline. Segundo investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), o crime teria sido motivado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Marcos teria aproveitado o momento em que a família dormia, em 8 de junho, para invadir a casa e fazer o ataque. Após matar Ana e ferir enteada e os ex-sogros, ele fugiu. O acusado se entregou no dia seguinte ao crime e, na manhã de quinta-feira (10), foi encaminhado ao sistema prisional.