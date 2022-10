Vídeo: Maricá vive dia de ‘Pamplona’ com boi desgovernado pelas ruas

Maricá viveu hoje (25), seu dia de Pamplona, na Espanha, onde acontecem as Festas de São Firmino. Um boi “desgovernado” percorreu as ruas do Centro da cidade e chegou a se chocar com um automóvel. Ainda não se sabe quem é o proprietário do animal.

Imagens que circulam pela internet moram o animal andando, desorientado, pela Avenida Roberto Silveira. O boi quase derrubou uma pedestre e, em seguida, colidiu com um carro, modelo Fiat Siena, que estava parado no semáforo. O para-brisa do veículo ficou danificado.

Não há informações sobre quem seria o tutor do animal ou de onde ele teria fugido. A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros. Até o momento, as ligações não foram atendidas. Ainda não se sabe se o boi já foi capturado.

Festas de São Firmino

As Festas de São Firmino são as festas em honra a São Firmino, que acontecem em Pamplona, no norte de Espanha. Uma das atividades mais famosas é o encierro, que é uma corrida de touros por um percurso de 849 metros por três ruas do centro histórico de Pamplona, que termina na praça de touros da cidade.