Vídeo: Manifestação no Dia do Trabalhador movimenta Praia de Icaraí

A Praia de Icaraí, em frente à reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), está recebendo manifestantes no Dia do Trabalhador, nesse domingo (01). A polarização do cenário político nacional também está sendo ‘representada’ nas ruas em vários locais em todo o país, onde as pessoas protestam contra e a favor do atual governo Bolsonaro.

O movimento, em âmbito nacional e em suas mais variadas ideologias políticas, tem como objetivo valorizar o trabalhador, protestar contra desemprego, chamar atenção para a liberdade de expressão. A Praia de Icaraí está cheia de manifestantes, parte do trânsito foi interrompido para as pessoas caminharem e a Polícia Militar presta apoio.

No Rio de Janeiro o ponto de encontro é no Aterro do Flamengo, Zona Sul .

O Dia do Trabalhador é celebrado em vários países do mundo e que, no Brasil, é feriado nacional. O dia faz memória a uma greve de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, por melhores condições de trabalho. Por conta desta mobilização, o Dia do Trabalhador virou um marco da luta por direitos trabalhistas.

Foto e vídeo: Júnior Dunham