Vídeo: mais um veículo recuperado com auxílio das câmeras do CISP

Um veículo, Palio branco foi roubado ontem (14), por volta das 22:40 no centro de Niterói e após a vítima acionar o CISP pelo número 153, a placa do veículo foi inserido no sistema de cercamento eletrônico e implantado pela prefeitura e foi monitorado pelas câmeras até chegar chegar no bairro de São Francisco. Lá os bandidos passaram a ser perseguidos por policiais do Niterói Presente até Jurujuba , onde perderam o controle do veículo e bateram contra o meio fio.

Após cerco físico efetuado, um dos assaltantes (que tinha antecedentes por roubo e tráfico) foi preso e veículo e pertences recuperados da vítima.