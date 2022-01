Vídeo: Leste Telecom sofre atentado na Região Oceânica

Uma central técnica da empresa Leste Telecom, localizada em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, foi alvo de um ataque a bomba, na madrugada desta quarta-feira (12). O atentado aconteceu poucos dias após a companhia denunciar que estaria sendo vítima de intimidação de criminosos no bairro do Engenho do Mato, que fica nas adjacências.

Segundo informações preliminares, a base atacada atende a região alvo das denúncias. Imagens que flagraram o atentado estão circulando nas redes sociais. De acordo com a filmagem, o ataque teria acontecido por volta de 1h30min, durante a madrugada. Artefatos explosivos, aparentemente coquetéis molotov, são atirados da rua para dentro do pátio da central.

Funcionários da empresa confirmaram o ataque e disseram que ninguém ficou ferido. Pelo menos cinco carros foram danificados e incendiados pelos artefatos. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu). A distrital afirmou que uma equipe de perícia já foi encaminhada ao local e que irá começar as investigações para apurar eventual relação com as denúncias feitas pela empresa.

Matéria em atualização