VÍDEO: ladrões arrombam e furtam lojas em São Francisco

Ladrões fizeram uma onda de arrombamentos e furtos contra pelo menos quatro lojas na Avenida Ruy Barbosa, em São Francisco, Zona Sul de Niterói, na madrugada de hoje (7). Os casos aconteceram entre 1h e 2h. As proprietárias registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil enquanto tentam contabilizar os prejuízos.

Um dos estabelecimentos mais afetados foi uma loja especializada em artigos de casamento. Câmeras de segurança flagraram dois criminosos arrombando o local e furtando itens como bicicletas, computador e outros objetos. O valor total do prejuízo ainda não foi contabilizado.

Em frente, na altura do número 506 da avenida, outras três lojas foram atacadas. Elaine Santos, proprietária de uma clínica veterinária que funciona no local, relatou como foi o susto ao saber que seu estabelecimento havia sido alvo da ação dos ladrões. Por sorte, o prejuízo ficou apenas na fechadura danificada.

“Minha funcionária chegou para abrir a clínica e, quando colocou a chave, não rodava. A fechadura estava empenada. Vi nas câmeras que houve uma tentativa de arrombar minha loja, mas não conseguiram. Depois soube que outras lojas tinham sido arrombadas e furtadas. Foram duas arrombadas e duas tentativas. Tive cerca de R$ 600 de prejuízo”, disse.

Contudo, Elaine revelou que o maior dano é o aumento da sensação de insegurança. Ela cobrou que haja maior rigor na legislação contra esse tipo de crime. A proprietária da clínica contou que, em conversa com policiais militares após o crime, os agentes disseram que uma das maiores dificuldades no combate à prática é a soltura desses criminosos após audiência de custódia.

Outro estabelecimento teve a fechadura danificada – Foto: Vítor d’Avila

“A gente se sente inseguro. Apesar de ter todos os mecanismos de segurança, a gente não fica olhando a câmera de madrugada. O alarme dispara. A polícia conversou com a gente, falaram sobre como é difícil prender e depois a Justiça soltar em seguida. Num primeiro momento achei que fossem usuários de drogas, mas, acho que pode ser uma ação orquestrada”, frisou.

Outra loja invadida foi um pet shop, que funciona a poucos metros da clínica veterinária. Marilene Martins é filha da proprietária do espaço e contou como foi a ação dos criminosos. De acordo com ela, os bandidos furtaram uma marreta, ferramenta que teria sido usada nos arrombamentos e tentativas contra outros estabelecimentos.

“Levaram uma máquina de furar, uma marreta, comida e tentaram levar rações, mas não conseguiram. A gente levou um susto. Chegamos aqui e a porta estava encostada. Foram quatro lojas. Pelo que as câmeras flagraram foi por volta de uma da manhã. Na outra loja levaram computador, celular, bicicleta”, relatou.

Donos das lojas registraram, na manhã de hoje, boletim de ocorrência na 79ª DP (Jurujuba), que está investigando os casos. A reportagem procurou a Polícia Militar e a Operação Segurança Presente e perguntou se o policiamento será reforçado na localidade. No entanto, até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta. Assim que o fizerem, este texto será atualizado.

Crime da moda

Pet shop também foi invadido e furtado – Foto: Vítor d’Avila

Ações criminosas contra estabelecimentos comerciais são o novo “crime da moda” em Niterói. Nos últimos três meses, a cidade apresentou o maior aumento de roubos a estabelecimentos comerciais de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que a alta percentual é de 94,7%.

Entre agosto e outubro de 2021, foram contabilizados 19 casos. No mesmo período, em 2022, foram contabilizados 37 casos. Entretanto, se levado em conta o acumulado do ano, os indicadores ainda apontam queda. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 97 casos ante 77 no mesmo período, em 2022. Redução de 20,6%.