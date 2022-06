Vídeo – Italiano é preso no Rio ao transportar madeira pau-brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, um homem de 54 anos que estava transportando ilegalmente madeira originária da espécie pau-brasil. O estrangeiro estava tentando embarcar, na noite de quinta-feira (16), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para Milão, na Itália, em voo com conexão em Lisboa, Portugal.

O homem, que é italiano, tentou embarcar com 70 varetas de madeira, despachadas na bagagem do estrangeiro. Policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), em fiscalização de rotina, fizeram a identificação antes do embarque.

O italiano foi preso e encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá por crime contra o meio ambiente, previsto na Lei 9.605/98.