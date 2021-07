VÍDEO INTIMO: Após ser agredida por ex, apresentadora de TV é chantageada por ele

A apresentadora do “Cidade Alerta” em Goiânia, Silvye Alves, revelou que está sendo chantageada pelo seu ex, Ricardo Hilgenstieler. Ela afirma que ele está ameaçando divulgar um vídeo íntimo que ele tem em seu celular. Essa é a segunda vez que Silvye faz queixas do ex companheiro. Em junho ele foi preso em flagrante após agredir a namorada mas foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 11 mil.

“Ele tirava fotos minhas, por exemplo, lavando uma louça. Me filmava às vezes dormindo. Eu estava aqui em casa com meus amigos e ele tirava fotos, fazia vídeos. E eu nem percebia. E um dos processos que eu abri contra o meu ex, ele é contra a dignidade sexual. E o que que é isso? É quando a pessoa faz algum registro seu, da sua intimidade sem a sua autorização, sem o seu consentimento. E num momento muito particular meu, eu praticamente sem roupa, esse ser me filmou e eu não vi. Quando nós terminamos, ele me mandou esse vídeo no WhatsApp e escreveu ‘para eu guardar de lembrança’. Eu fiquei em choque”, desabafou.

Além disso ela afirma ter pedido para ele apagar o vídeo e ele não fez. No dia dos namorados ela afirma ter recebido uma mensagem dele dizendo que ela tinha cinco minutos para atender o telefonema dele, senão ela sabia o que tinha na mão dele.

“A excelentíssima juíza Renata Farias Costa Gomes de Barros NaKagami me negou hoje o direito de busca e apreensão que fosse no celular dele ou qualquer outro dispositivo que ele tenha esse vídeo feito sem o meu consentimento. Pelo amor de Deus, é o meu corpo, é a minha vida. Como que a senhora pode ter negado isso, Dra. Renata? Como que a senhora teve coragem de negar isso? E eu não estou falando da agressão física que eu sofri, não. Eu estou falando porque eu sou uma mulher, eu tenho uma profissão, eu tenho um filho”, continuou o desabafo.