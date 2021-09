VÍDEO: Incêndio na Ponte causa pânico na Praça do Pedágio

Um caminhão que passava pela Ponte Rio-Niterói foi tomado por um incêndio por volta das 15h40 na Praça do Pedágio. Segundo a Ecoponte, a situação aconteceu no instante em que o veículo passava por uma das cabines. As equipes da concessionária foram acionadas e, por volta das 16h30, a situação já estava controlada. Ninguém ficou ferido na ação. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para verificar a ocorrência.

Apesar da situação, o incêndio não causou retenções no local e nem provocou reflexos ao longo da via. Por volta das 17:02, o tempo de travessia era de 15 minutos, segundo a Ecoponte. Veja abaixo dois vídeos do momento em que as chamas tomam conta do caminhão.