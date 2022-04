Vídeo: Incêndio atinge restaurante em Icaraí

Um incêndio atingiu o restaurante Toca da Traíra, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, na tarde desta terça-feira (26). O fogo começou por volta do meio-dia. Havia cinco pessoas no estabelecimento no momento do incidente.

De acordo com a gerente do local, Luciana Zaranta, o fogo começou após a fritadeira, que fica na cozinha, apresentar um defeito. Ela afirma que, assim que viu as chamas, pegou um extintor e começou a tentar apagar as chamas.

Fotos: Raquel Morais

No mesmo momento, outros funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente controlou o fogo. Todas as pessoas que estavam no local eram funcionários. “Estou muito assustada e nervosa. Peguei o extintor e comecei a pagar. Consegui agir rápido”, disse a gerente Luciana.

Divulgação

O estabelecimento fica na esquina das ruas Mem de Sá, que chegou a ficar interditada, e Miguel de Frias. O trânsito ficou congestionado no local. Por conta do incidente, curiosos se aglomeraram no local. Ninguém ficou ferido.

Carla se assustou com o incidente – Foto: Raquel Morais

Quem testemunhou o incidente se assustou. A jornaleira Carla Ceciliano chegou a ficar com a garganta “arranhada” por conta da fumaça. “O Bombeiro chegou muito rápido. Fiquei com medo de não conseguirem conter e explodir por causa do gás. Foi muita fumaça, fiquei com a garganta arranhando”, afirmou.