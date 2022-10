Vídeo: incêndio atinge Ceasa; local é alvo de saques

Um incêndio atinge um galpão do Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje (31). Imagens que circulam nas redes sociais denunciam saques enquanto o fogo consome o local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 9h45 e o fogo ainda não foi extinto. Quartéis da Penha. Irajá, CSM, GTSai, Duque de Caxias, Campinho, Guadalupe, Catete e Nova Iguaçu foram mobilizados ao local.

Até o momento, não há relatos de possíveis vítimas. Em relação aos saques, também não há confirmação de prisões ou de itens que tenham sido levados pelos criminosos.

Reprodução/Internet

Procurada, a Polícia Militar afirmou que agentes policiais militares do 41ºBPM (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram deslocados para reforçar o policiamento no perímetro da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA-RJ) localizada no bairro de Irajá, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Em atualização.