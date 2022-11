Vídeo: Igreja ao lado de delegacia volta a ser furtada

A Igreja Nossa Senhora das Neves, em São Gonçalo, que fica ao lado de uma delegacia, a 73ª DP (Neves), voltou a ser alvo de arrombamentos e furtos. De acordo com o padre Ricardo Dias, responsável pelo templo, a soma dos itens furtados e quebrados é de aproximadamente R$ 5 mil.

A ação foi flagrada por imagens de câmeras e segurança. Segundo o padre, um suspeito invadiu a parte da cantina do salão após arrombar uma porta de madeira. Até alimentos foram levados por eles. O religioso acredita que o homem tenha recebido ajuda de um comparsa.

“Foi na noite que eles chegaram. Começaram a forçar por fora para entrar. Arrombaram uma porta de madeira e começaram a bagunçar, levando os alimentos que estavam guardados no armário, as portas e alumínio, um botijão de gás”, disse o padre.

O padre relatou que, após levar as denúncias a público, os casos diminuíram. O policiamento chegou a ser reforçado no local, com uma viatura da Polícia Militar ficando baseada. Entretanto, o religioso afirmou que, principalmente após o primeiro turno das eleições, as rondas ficaram menos frequentes e os furtos voltaram.

Paróquia fica a poucos metros de delegacia – Montagem: Isis Chaby/Arquivo

“Pararam por um tempo, mas agora voltaram novamente. A Polícia não está intensificando como antes. Até antes das eleições havia mais ronda, na parte da manhã e à tarde. Os ladrões continuam pulando pela parede externa e entram”, lamentou.

A ocorrência registrada na 73ª DP e a perícia foi feita. A reportagem procurou a Polícia Civil e perguntou se os suspeitos já foram identificados. No entanto, até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta. A PM também foi procurada, mas também não respondeu.

Primeiras denúncias

Segundo o padre, vários furtos aconteceram no local entre os dias 11 e 16 de maio. Apenas uma rua separa o templo religioso da 73ª DP. A região é povoada por usuários de drogas em situação de rua que, segundo o religioso, são os principais suspeitos de furtar diversos materiais para vendê-los em ferros-velhos, a fim de sustentarem o vício em entorpecentes. Nem mesmo um portão gradeado impediu que a porta de alumínio do almoxarifado fosse furtada.

Bandidos deixaram ambiente revirado – Foto: Reprodução de vídeo

Ainda segundo o religioso, os crimes não têm hora para acontecer. Criminosos já invadiram a igreja durante a madrugada e também por volta do meio-dia. O padre acredita que os ladrões monitoram os momentos de intervalo das atividades realizadas no local para “darem o bote”. Os bandidos pulam as grades da fachada da Rua Oliveira Botelho ou pelo muro lateral, na Rua José Augusto Pereira dos Santos.