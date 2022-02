Vídeo: Homem é preso em São Francisco após roubar casas na Região Oceânica

Um homem acusado de cometer uma série de roubos a residências na Região Oceânica foi preso em flagrante, na noite dessa quinta-feira (10). Segundo a polícia, após os crimes o acusado estava assaltando pedestres no bairro de São Francisco, Zona Sul da cidade, onde ele foi capturado. Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) deram apoio ao cerco.

A ação foi coordenada por agentes da operação Segurança Presente. Equipes que estavam em patrulhamento receberem informação de que um carro, modelo Chery Tiggo, que seria clonado, tinha cometido roubos na Região Oceânica e estava fugindo em direção a São Francisco. Os policiais montaram um cerco na altura Rua Timbiras.

Quando os acusados estavam estacionando o automóvel, os policiais do Segurança Presente fizeram a abordagem. Um dos membros do bando foi detido, enquanto os demais, cuja quantidade não foi divulgada, conseguiram fugir a pé. Dentro do automóvel, foram encontrados diversos materiais roubados de pelo menos três casas. Entre os itens estavam joias, duas televisões e a chave de um carro.

De acordo com contabilidade feita pelos agentes foram encontradas duas televisões, sendo uma de 55 polegadas e outra de 43, joias, dois pares de tênis, roupas, uma bola de futebol, uma bolsa térmica, uma câmera fotográfica, um secador de cabelo, cinco aparelhos celulares, um codificador de TV a cabo, uma chave de carro, além do automóvel clonado usado para cometer os crimes.

Pelo menos quatro vítimas compareceram à 76ª DP (Niterói), onde foi feito o registro de ocorrência, e reconheceram o suspeito. O acusado foi identificado, tem 29 anos e possui uma extensa ficha criminal. Há anotações por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. O homem foi preso em flagrante e autuado por roubo a residência e receptação.