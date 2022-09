Vídeo: homem denuncia racismo em supermercado da Região Oceânica

Uma denúncia de racismo revoltou moradores da Região Oceânica de Niterói. O ambulante Haroldo Barbosa, de 49 anos, morador de Piratininga, afirma ter sido acusado injustamente de furto, na última segunda-feira (29), enquanto fazia compras na unidade do Supermarket do bairro. A vítima registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima afirma que havia passado no caixa parte de suas compras, quando notou que havia esquecido de comprar guloseimas que levaria para o neto. Haroldo afirmou ter retornado ao supermercado e passado o restante dos itens. No momento em que saía, ele afirma ter sido abordado de forma truculenta por um dos seguranças.

“Eu estava na fila do caixa. Paguei o que eu tinha comprado, mas esqueci o biscoito e o iogurte do meu neto. Voltei na fila, fui no caixa e vi o segurança me olhando. Eu sei que é o trabalho dele e que eu não estava devendo nada. Quando eu paguei e saí veio o segurança falando ‘é ele mesmo’. Eu mandei ele repetir e ele ficou mudo”, contou.

Ainda de acordo com Haroldo, durante a abordagem o profissional recebeu uma informação via rádio de que teria “abordado a pessoa errada” e que, ao perceber o erro, tentou se distanciar da vítima. No entanto, o ambulante relatou que o constrangimento já havia sido feito pois clientes e funcionários pararam o que estavam fazendo para acompanhar a abordagem.

“O rapaz lá de dentro chamou ele no rádio e disse que tinha abordado a pessoa errada. O mercado parou, os caixas pararam. Todo mundo ficou me olhando, não sabia se eu me escondia, se eu chorava. Todo mundo parou. Comecei a falar alto, o cara saiu de perto de mim, mas fui falar com ele. Depois de dez minutos veio o gerente e perguntou o que poderia fazer por mim”, prosseguiu.

Haroldo afirmou que a única pessoa que prestou apoio naquele momento foi o ator Filipe Maia, morador de Camboinhas e que estava no carro aguardando a esposa terminar de fazer compras. Segundo a vítima, o rapaz se colocou á disposição imediatamente para acompanhá-lo à 81ª DP (Itaipu) e registrar o boletim de ocorrência.

Haroldo registrou o caso na Polícia Civil

“Eu já estava triste, não sabia onde colocava a minha cara. Na hora ninguém do mercado me deu assistência nenhuma. O Felipe, que testemunhou a meu favor, e a esposa dele, foram meus únicos amigos. O mercado estava cheio. Quando ele saiu do carro viu a agitação, foi ao segurança que falou para ele que tinha feito uma abordagem errada. O Felipe pegou meu número, foi em casa e, dentro de uma hora depois, me ligou e foi comigo á delegacia”, disse.

Conhecido na região

Haroldo é popular entre moradores de Camboinhas e Piratininga porque, durante as manhãs, trabalha vendendo café a motoristas na Rótula de Camboinhas. Após o caso viralizar nas redes sociais, o ambulante recebeu uma enxurrada de mensagens em seu apoio. Ele fez questão de agradecer pelo apoio que vem recebendo.

“Sou conhecido graças a Deus. Isso tudo fui conquistando aos poucos. Tenho muitas amizades boas. Quero justiça e tem que ser para agora. É urgência. É uma coisa muito grave. É racismo”, completou.

O amigo inesperado

Filipe Maia relatou que, após presenciar o caso, o primeiro sentimento que teve foi empatia, por isso não pensou duas vezes ao se oferecer para ajudar a vítima. Na opinião do ator, a abordagem colocou Haroldo em situação de humilhação.

“Foi com ele, poderia ter sido comigo ou com um parente. A sociedade precisa aprender que racismo é crime e que não dá mais para ficar calado. Voltei ao mercado. Foi empatia, me coloquei no lugar dele, ele já tinha provado que não tinha furtado nada e o segurança começou a agir como se ele fosse um maluco. Largaram ele na porta do mercado, ele foi humilhado”, afirmou.

O ator relatou o caso em suas redes sociais. Filipe disse ter tornado a situação pública porque teve receio de que, após a abordagem, as pessoas pudessem de fato achar que Haroldo havia cometido um crime, o que poderia prejudicar o trabalho da vítima.

“Eu quis expor para o nosso bairro que ele não estava roubando, porque não poderia prejudicar o trabalho dele. Ele é honesto, apareceram mais de 300 clientes dele elogiando o trabalho”, pontuou

Dez casos por semana

De acordo com o deputado Carlos Minc, presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça Cor Etnia Religião e Procedência Nacional da Alerj, o número de denúncias do tipo é alarmante: dez por semana. O parlamentar disse que a comissão irá acompanhar o caso de Haroldo e informar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

“Nós apuramos cerca de dez denúncias dessas por semana. Todas elas encaminhamos à Decradi, temos uma assessora do ramo especializada nisso, outros deputados da comissão e sempre atuamos juntos. A gente vai acompanhar o caso, formalizar a denúncia, informar ao MP como fazemos em todos os casos desses”, disse.

Envolvidos identificados

Segundo o delegado Carlos César, titular da 81ª DP (Itaipu), os envolvidos no caso já foram identificados, entretanto, as identidades não foram reveladas. Eles serão intimados a prestar depoimentos e, além disso, a distrital vai solicitar imagens de câmeras de segurança e de cinegrafistas amadores que tenham flagrado o caso.

“As providências já foram tomadas. Vamos aguardar o desenrolar das investigações. Sim, houve o Registro. Requisitamos as imagens e vamos intimar os envolvidos”, disse o delegado.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Supermarket, mas, até o momento, não foi emitido posicionamento.