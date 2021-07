VÍDEO: Helicópteros sobrevoam Niterói e deixam população intrigada

Mistério nos ares de Niterói, na manhã desta sexta-feira (9). Quatro helicópteros militares sobrevoam, em círculos, bairros do Centro e Zona Sul da cidade. As aeronaves podem ser avistadas de pontos do Centro, Icaraí, Santa Rosa e Pé Pequeno. Até o momento, não foi confirmada nenhuma operação em andamento.

O comando do 12º BPM (Niterói) afirmou que não se trata de operação do batalhão e ainda destacou não haver notícias de operação policial na localidade. A principal hipótese é de que seja algum tipo de treinamento militar. Contudo, as Forças Armadas ainda não se pronunciaram sobre o fato.

Aeronaves sobrevoam Centro da cidade – Imagens: A Tribuna

Segundo relatos, as aeronaves já deram mais de dez voltas pelos bairros niteroienses. A reportagem de A TRIBUNA entrou em contato com o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira e perguntou às instituições sobre do que se trata o sobrevoo. Marinha e FAB ainda não se pronunciaram.

Primeiros relatos dão conta de que se trataria de uma solenidade da Marinha. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente. O Comando Militar do Leste (CML), em contato com a reportagem, afirmou que não há nenhuma operação do Exército Brasileiro em andamento, no momento.

O inusitado sobrevoo deixou moradores da cidade intrigados e preocupados. “É estranho treinar circulando por vários bairros de Niterói. Nunca houve isso. Não é algo rotineiro. Treinar tem que treinar, mas nunca houve isso por aqui”, afirmou uma moradora, por meio das redes sociais.