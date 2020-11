Vídeo: Guarda municipal é agredido em Niterói

Um vídeo que começou a ser divulgado nas redes sociais na manhã deste domingo registra o momento em que um agente da Guarda Municipal é agredido por um homem que fugiu do local.

O vídeo teria sido gravado na manhã do sábado (21) na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro. Uma discussão teria iniciado entre ambulantes e a guarda municipal foi chamada para resolver a briga.

No vídeo é possível ouvir o homem chamar o agente de “maluco”, cometer a agressão, e em seguida sair correndo.

Em nota a prefeitura confirmou que a guarda foi acionada para resolver uma briga entre ambulantes. E que o servidor municipal foi agredido. A nota afirma que o agente passou por exame de corpo de delito e que ele registrou a ocorrência na delegacia.

O guarda relatou na 76° DP, no Centro, que estava de serviço próximo ao local quando uma briga entre camelôs foi iniciada. Ele informou que não fez nenhuma abordagem, foi acionado apenas para garantir a ordem. O agente foi agredido verbalmente antes de levar um soco de um dia ambulantes envolvidos na discussão.