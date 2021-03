Vídeo: Governador comemora aniversário depois de decretar medidas restritivas em todo o estado

Depois de dar uma festa, com vários convidados, para comemorar o aniversário em uma casa em Itaipava, no município de Petrópolis, o governador Cláudio Castro publicou um vide pedindo desculpas.

Castro que completa 42 anos hoje, reuniu amigos e familiares mesmo depois dele mesmo ter decretado novas medidas restritivas válidas em todo o estado, para tentar conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. Castro afirmou que o encontro, promovido em uma casa de condomínio, foi um “erro”.

“Em relação a repercussão que teve o meu aniversário no últimos domingo, dia 28, eu queria dizer que foi um almoço para os meus familiares, pessoas que já convivem comigo diariamente. Realmente, alguns amigos acabaram aparecendo e eu queria pedir desculpa. Queria reconhecer o erro aqui e pedir desculpa para toda a população fluminense”, disse o governador em um vídeo de 50 segundos gravado e divulgado na tarde desta segunda-feira.

O governador disse que passou a segunda-feira conversando com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, com o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves e com prefeitos do sul do estado, e que a prioridade deles é salvar vidas,

“Estamos trabalhando dia e noite para abrirmos leitos e vacinarmos toda a nossa população. Somente assim eu acredito que poderemos acabar de vez com essa pandemia”, finalizou o governador.

De início, Castro disse que comemoração foi apenas uma reunião com a família dele e da esposa. Mas de acordo com imagens obtidas pela TV Globo, é possível ver que o almoço reuniu pelo menos 20 pessoas no domingo, muitas sem máscaras. Uma das funcionárias da cozinha chega a confirmar que a casa estava cheia e que muitos convidados estão bêbados.