Vídeo: Flordelis chega ao Fórum em Niterói

A Deputada Federal Flordelis chegou na 3º Vara Criminal da Comarca de Niteroi, onde, nesta sexta-feira (13) serão ouvidas as testemunhas de acusação do caso do assassinato do seu marido Anderson do Carmo. Também estão presentes no local, o delegado Allan Duarte, que na época foi responsável por parte da investigação e Ângelo Máximo, advogado da família do Anderson.

Ao todo, oito pessoas, entre filhos e netos da deputada, foram presos acusados de participação no crime.

A Polícia Civil concluiu que a deputada foi a mandante da morte de seu marido, ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Porém, Flordelis exerce um cargo de deputada federal, e a Constituição garante imunidade prisional, exceto em casos de flagrante de crime inafiançável.