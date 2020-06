Vídeo: filho de Cabral desmente Eduardo Paes

O filho do ex-governador Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, fez um vídeo de desabafo nas redes sociais. Ele desmentiu o ex-prefeito e atual pré-candidato Eduardo Paes, que vem dizendo em entrevistas que a relação com Cabral era apenas “institucional”.

Marco Antonio afirma que Paes esteve diversas vezes nas casas de Cabral em Mangaratiba, além de ter realizado vários eventos na Gávea Pequena (residência oficial do prefeito do Rio) em homenagem ao ex-governador, a quem, segundo Marco Antonio, Eduardo Paes se referia como “chefe” e “irmão”.

“Quantos jantares você deu na Gávea Pequena de homenagem ao meu pai? De 2014 a 2016, foram mais de 40 jantares. Você sempre brincava com o Helinho, que era o mordomo da Gávea Pequena ‘Não deixa a taça do meu chefe vazia, Helinho!”, afirmou Marco Antônio.

Entre as festas citadas por ele, estão o aniversário de 50 anos do então governador e a do próprio Marco Antônio, quando comemorou 18 anos.

“O aniversário de 50 anos do meu pai, você fez questão de dar uma festa para mais de 100 convidados na Gávea Pequena, em que vocês terminaram na piscina. Meu aniversário de 18 anos, o do meu irmão, em 2015, também foram na Gávea Pequena. Quando o apartamento do meu pai estava em obras, você ofereceu o apartamento do seu irmão, na mesma rua, para o meu pai morar com a família durante dois ou três meses”

A guerra pela Prefeitura do Rio promete pegar fogo.

ASSISTA: