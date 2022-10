Vídeo: Exército faz ‘blitz’ na Ponte Rio-Niterói

Militares do Exército Brasileiro estão realizando, na tarde deste domingo (30), data em que acontece o segundo turno das Eleições Presenciais, uma “blitz” na Ponte Rio-Niterói, altura da Praça do Pedágio. Internautas flagraram a ação e questionaram o ato, já que operações do tipo não são comuns. O tema levou Niterói aos “assuntos em destaque” no Twitter.

Nas imagens também é possível ver viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Operações realizadas pela corporação hoje, em todo o país, foram alvo de questionamentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já que estariam dificultando a chegada de eleitores a pontos de votação.

De acordo com a PRF, não se trata de uma ação conjunta. A corporação afirmou que a viatura está posicionada no local porque existe uma base da PRF ao lado da Praça do Pedágio. Não estariam sendo realizadas abordagens, apenas um trabalho de monitoramento.

Segundo informações extraoficiais, o Exército estaria realizando serviço de “monitoramento do trânsito”. De acordo com a concessionária Ecoponte, a travessia no sentido Niterói, às 16h02, estava sendo realizada em 40 minutos, ou seja, 27 minutos a mais do que o tempo normal, que é de 13 minutos.

Procurado, o Comando Conjunto Leste (CCj L) informou que, em coordenação com TRE-RJ e de forma cooperativa com os órgãos de segurança pública e demais agências, tropas foram dispostas nas vias e entroncamentos rodoviários da região metropolitana do Rio de Janeiro , de forma a contribuir com a garantia da mobilidade e do fluxo de veículos durante o pleito.

“Ressalta-se que as tropas do CCj L não realizaram “blitz” nas vias ocupadas e não houve a necessidade de fiscalização de motoristas ou veículos que implicasse retenção dos mesmos”, completou o comunicado.

TRE-RJ se manifesta

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) também se manifestou e negou que a ação realizada tenha sido uma “blitz”. O órgão afirmou que se tratou de um “patrulhamento ostensivo” realizado em vários pontos, entre eles a Ponte Rio-Niterói. Leia o comunicado:

Forças de segurança reunidas no Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi),

do TRE-RJ, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Comando Militar do Leste, informaram

que não há registro de realização de blitz ao longo do dia no Rio de Janeiro.

Os órgãos destacam que a ação, que demandaria planejamento, não é conveniente em um dia

de realização de eleições gerais. O que há, segundo as forças, é patrulhamento ostensivo, com

demonstração de presença em alguns pontos, como a Ponte Rio-Niterói.

O Gaesi foi constituído pelo TRE-RJ no fim de julho, para cooperação e colaboração entre as

forças de segurança, na prevenção e repressão aos crimes eleitorais. No primeiro turno, a ação

do grupo, combinada com o auxílio da Força Federal e um efetivo de 70 mil agentes, resultou

na queda de 42% no número de ocorrências em relação ao primeiro turno do pleito de 2018.

Representantes dos órgãos que compõem o Gaesi estão reunidos desde as primeiras horas do

dia, na sede do TRE-RJ, para a tomada de decisões diante das eventuais ocorrências. Sempre

dentro das atribuições legais de cada órgão.

Integram o gabinete o Comando Militar do Leste, Tribunal Regional Federal da 2a Região,

Ministério Público do Rio de Janeiro, Procuradoria Regional Eleitoral, Polícia Federal, Polícia

Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária e Guarda Municipal do Rio de Janeiro.