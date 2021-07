Vídeo: Ex-mulher do DJ Ivis divulga vídeos de agressões

As imagens são chocantes. Socos, murros e puxões de cabelo foram desferidos contra a arquiteta Pamella Holanda, pelo ex marido Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis. O artista tem sólida carreira no Nordeste e é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró e, além de ter sucessos como “Volta Bebê, Volta Neném” e “Esquema Preferido”.

O caso ganhou a mídia após Pamella divulgar nas redes sociais vídeos de vários momentos de agressão que o artista fazia na frente de um bebe e de pelo menos duas pessoas. Além disso foram divulgadas fotos do rosto com hematomas. As agressões eram recorrentes e no mês passado a também influenciadora digital chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido.

O DJ Ivis trabalhava na produtora Vybbe que gerenciava a carreira do DJ Ivis, e já desligou o artista da empresa. “Diante dos últimos acontecimentos, queremos deixar claro que a Vybbe repudia todo e qualquer tipo de agressão. Assim como vocês, também fomos surpreendidos com os vídeos postados nas redes sociais. Diante disso, informamos que o DJ Ivis foi imediatamente afastado de todos os compromissos. Acompanharemos com atenção os desdobramentos deste caso. A Vybbe reitera seus valores de respeito às mulheres, presta solidariedade a todas as vítimas de violência e orienta que denunciem todo e qualquer episódio vivido ou presenciado pelo número 180“.

DJ Ivis também usou suas redes sociais para justificar as acusações. Ele postou alguns vídeos explicando como estava o relacionamento antes da separação e afirma que a ex-mulher não aceitava o fim do relacionamento, inclusive ameaçava se jogar do apartamento junto com a filha ou fugir com a filha que ele nunca mais veria. Também foi publicado um Registro de Ocorrência que ele teria feito em março relatando as agressões que vinha recebendo por parte da companheira.