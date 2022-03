Vídeo: ‘Especialista em furtos’ é preso pela Civil em SG

Em ação rápida, a Polícia Civil conseguiu prender um homem, acusado de furto, em São Gonçalo, nessa segunda-feira (21). De acordo com informações da 72ª DP (São Gonçalo), câmeras de segurança identificaram o acusado, que havia furtado um estabelecimento comercial.

Segundo as imagens obtidas pela distrital, o homem é apontado como um dos maiores furtadores da região do Centro de São Gonçalo. Pouco antes da prisão, as imagens flagraram o acusado furtando um aparelho eletrônico de uma loja. O caso foi levado à polícia que, imediatamente, iniciaram a coleta de informações para identificar o homem.

Na filmagem, o acusado invade um escritório por meio do duto do ar condicionado. Em ação que, dura poucos segundos, ele entra no local, pega um monitor de computador e foge pelo mesmo lugar por onde entrou. Durante a ação, ele ainda derrubou o ar condicionado para que pudesse realizar a invasão.

Após realizar o levantamento das características do suspeito, um cerco foi montado e o acusado capturado ainda próximo ao local do crime. De acordo com a distrital, o preso possuía outras três anotações criminais anteriores por furto. Uma delas resultou em prisão em flagrante, em junho do ano passado.

Ainda de acordo com a equipe da 72ª DP, ao ser preso, o acusado teria admitido o crime aos agentes. Ele recebeu voz de prisão de foi conduzido à delegacia, onde foi formalizada a prisão em flagrante. De acordo com o delegado Allan Duarte, titular da distrital, com a prisão é esperado que diminuam os índices de furto na região.

“Espera-se com essa prisão reduzir drasticamente o índice de furtos a estabelecimentos no Centro de São Gonçalo, já que o acusado é considerado um dos maiores furtadores da região”, afirmou o delegado. O suspeito foi encaminhado à carceragem da distrital e, em seguida, transferido ao sistema prisional.