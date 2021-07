Vídeo: Enterro da traficante Hello Kitty teve queima de fogos

A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, de 21 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, 44 foram enterrados na tarde de ontem (17) no Memorial Parque Nictheroy, em São Gonçalo. Uma queima de fogos que durou pouco mais de um minuto marcou o momento da despedida que teve a presença de familiares e amigos.

Hello Kitty e Vinte Anos eram apontados como principais lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo. A dupla foi morta nesta sexta-feira (16), em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá) no Complexo do Salgueiro.